FERMO - Nuova rotatoria sulla Statale a Marina Palmense, tempi troppo lunghi. I lavori in corso a partire da aprile si stanno prolungando, a detta dei residenti e degli automobilisti, in maniera eccessiva con disagi e rallentamenti in una zona chiave della viabilità provinciale.

Le attese

La rotatoria all’incrocio per Marina Palmense e Torre di Palme sarebbe dovuta essere pronta per metà settembre. A farlo notare è stato uno dei proprietari di immobili a Torre di Palme il quale sostiene che il ritardo dei lavori è «strano perché non credo che per realizzare una rotatoria ci voglia così tanto tempo. Altrove sono state realizzate con più velocità. Inoltre non concepisco che la strada per Torre di Palme sia stata chiusa: per raggiungerla bisogna fare un giro... panoramico e gli spazi sono stati usati per parcheggiare i mezzi di chi lavora. Sono contrario non per il senso alternato ma per il modus operandi». La rabbia forse è anche dovuta al fatto che da quando, nelle ultime due settimane, è stato installato il semaforo con relativo senso alternato, si sono create file di auto interminabili lungo la Statale 16, con aumento dei tempi di percorrenza del breve tratto da Marina Palmense a Porto San Giorgio e relativi ritardi al lavoro da parte degli automobilisti che percorrono quel tratto di strada anche quattro volte al giorno. È stata modificata anche la viabilità interna a Torre di Palme, cosa che secondo i residenti non sarebbe stata necessaria.

Il passato

Bisogna dire che la rotatoria su quel tratto di strada era un’infrastruttura necessaria e attesa da tempo, vista la pericolosità dell’incrocio che è stato troppo spesso protagonista di incidenti stradali, anche gravi. L’incrocio si è spesso rivelato critico soprattutto per chi deve attraversarlo e per l’intersezione che conduce verso mare e collina. La realizzazione della rotatoria da parte dell’Anas servirà a risolvere un problema in fatto di circolazione e di viabilità in zona.