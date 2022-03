FERMO - Nella tarda mattinatadi oggi cinque vigili del fuoco con l’ausilio di un’autobotte ed una campagnola idrica hanno provveduto a spegnere un incendio di potature in via Da Vinci, nel capoluogo, nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico. Appena estinte le fiamme si è provveduto alla bonifica della zona interessata.

