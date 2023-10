FERMO - Pronta la gara per il rilancio di Rocca Monte Varmine dopo i tanti ritardi del passato. Del progetto di rifunzionalizzazione e valorizzazione, si è parlato durante l’incontro organizzato da Italia Nostra, sezione di Fermo, e dal Comitato per la ricostruzione a San Filippo Neri. A introdurre l’incontro Lorenzo Trentuno di Italia Nostra: «Risale a un anno fa, l’avvio di un nuovo percorso per la Rocca. Italia Nostra tutela il patrimonio storico culturale e paesaggistico della nazione e opera affinché non vi sia più bisogno di essa. Ci auguriamo lo sia anche per Rocca Monte Varmine. Ringraziamo il consigliere regionale Andrea Putzu come attore che ha seguito il procedere dell’iter».



Il municipio



«Abbiamo intrapreso - ha rimarcato l’assessora ai Lavori pubblici di Fermo, Ingrid Luciani - un percorso da proseguire su due livelli, il recupero materiale che a breve inizierà e un secondo livello più strategico di ampio respiro su cui c’è da lavorare, un percorso partecipativo per l’elaborazione di investimenti territoriali integrati a finanziamenti regionali per tutto il territorio di Rocca Monte Varmine. Abbiamo discusso d’idee legate a cultura e turismo». Alessandro Ciaudano, portavoce del Comitato, ha ripercorso le tappe salienti, a partire dal 12 novembre 2022 quando il progetto è diventato operativo, coinvolgendo non solo la ricostruzione del castello ma tutto il fondo, compreso l’ex ristorante e la ex scuola.

Poi, c’è stata la raccolta firme dei 24 sindaci, inviate il 30 novembre 2022 in Regione con il progetto al quale l’ente ha assegnato il 29 marzo 2023 4 milioni e 350mila euro per il rifacimento del castello. Il sindaco di Carassai, Gianfilippo Michetti, ha fatto il punto sui lavori di ricostruzione del castello: «La Rocca come progetto strategico nasce un anno fa con Guido Castelli, assessore alla Ricostruzione. La Rocca non è un bene pubblico ma un bene patrimoniale. Castelli ragionò sul fatto che non fosse un edificio qualsiasi, ma un bene strategico. Non è stato facile, per un Comune piccolo come Carassai diventato soggetto attuatore, espletare gli atti e la gara per la progettazione che si è aperta venerdì. Il 15 novembre scade la gara europea del valore complessivo di progettazione di 554mila euro, che con gli oneri arriva a 798mila e 223mila per la direzione dei lavori e sicurezza. L’aggiudicatario avrà 60 giorni per presentare il piano di fattibilità tecnico economica e 45 giorni per il progetto esecutivo, dal momento dell’approvazione del progetto definitivo. Si tratta di un progetto sisma che non prevede la decadenza del finanziamento, cosa che ci lascia molto tranquilli».



Gli sviluppi



Dopo la ricostruzione, la seconda priorità è quella di pianificare lo sviluppo di tutto il territorio circostante. «Dovremo pensare - ha aggiunto Michetti - a tutta la proprietà del territorio. Molti ci abitano. Da qui dovremo costruire qualcosa di concreto per lo sviluppo unitario o che possa attrarre nuove residenzialità o premiare chi ci vive. Pensiamo a cooperative di comunità. Spero che i vari enti possano prevedere progetti del genere».

L’architetto e docente Gianluigi Mondaini, insieme a Francesco Chiacchiera e Federico Falcioni, ha presentato una prima idea di progetto targato Univpm che collochi l’«edificio dalle straordinarie potenzialità, al centro di un progetto aperto e inclusivo, collegato alla comunità. Per questo ci sarà il museo per raccontare la valenza del territorio. Sarà un edificio con spazi fruibili e in sinergia con tutte stanze dell’edificio, con un sistema di scale interne, elementi di connessione utili all’accoglienza che valorizzino un’opera così rilevante, dando al contempo un contributo economico turistico e culturale al territorio».