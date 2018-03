Ritrovata un'auto rubata: all'interno c'era il kit completo per i furti in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO – Le ritrovano l’auto, che era stata rubata senza che lei se ne accorgesse, e si accorgono che era stata utilizzata per ulteriori furti.La scoperta è stata fatta dai poliziotti di Fermo che avevano notato quella vecchia Fiat panda in apparente stato di abbandono a Lido Tre Archi. Non risultava rubata, ma la proprietaria, subito contattata, assicurava che l’auto era stata presa da qualcuno a Porto San Giorgio ma che lei non se ne era accorta perché in vacanza in un’altra città. Il successivo controllo della Polizia Scientifica all’interno dell’abitacolo, permetteva di rinvenire numerosi attrezzi da scasso, armi bianche e machete anche di grosse dimensioni, motivo per cui si ipotizzava che la vettura fosse stata utilizzata dai malviventi per effettuare alcuni dei raid predatori degli ultimi giorni.