Esplode rissa tra stranieri per lo spaccio. Spunta un coltello e scatta la retata

FERMO - Rissa tra stranieri a Lido Tre Archi ieri pomeriggio. E spunta un coltello. Una coltellata inferta a un rivale introvabile. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine. E’ lotta all’ultimo sangue tra bande rivali che operano sulla costa fermana e si contendono il mercato della droga.Retata in piazza Skanderbeg, l’area verde attrezzata con giochi per bambini in via Pietro Nenni, vicino al grattacielo di Lido Tre Archi, la piazza dedicata all’eroe degli albanesi. E’ lì che si sono radunati carabinieri e questura intervenuti in forze con più pattuglie, volanti e gazzelle, per dirimere una lotta intestina tra clan rivali. E’ guerra aperta tra marocchini e tunisini. Decine di giovani e giovanissimi fermati e identificati. Pattuglie a sirene spiegate sono intervenute, inseguimenti tra le vie che ospitano le centrali dello spaccio, aree monitorate giorno e notte dalle divise e dalle telecamere, dove si fatica comunque a debellare il fenomeno droga. Inseguimenti da far west tra divieti d’accesso e prati dove dovrebbero giocare i bambini e dove invece circola tutt’altro genere di persone.