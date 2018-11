Ripulivano appartamenti: presi dai carabinieri i due ladri seriali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Gli inquirenti non hanno dubbi, sono loro gli autori di una lunga scia di furti messi a segno in diverse appartamenti della costa fermana negli ultimi due mesi. I carabinieri di Pedaso e Porto San Giorgio, a seguito di diversi furti in abitazione che si sono verificati tra Porto San Giorgio e Lido di Fermo, hanno lavorato per alcune settimane e alla fine hanno stretto il cerchio su due pregiudicati, uno di origini campane D.S.C. di 52 anni, e uno di origini russe V.O. di 28 anni. Gli investigatori dell’Arma hanno raccolto una serie di elementi a loro carico che hanno portato a fare emettere all’autorità giudiziaria fermana due ordini di custodia cautelare. Ieri mattina i due sono stati bloccati e tratti in arresto, quindi associati presso la casa circondariale di Fermo a disposizione dell’autorità giudiziaria.