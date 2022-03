Rifiuta l’alcoltest dopo l’incidente, scatta la denuncia. Segnalato anche un ragazzo con la cocaina nell’auto

FERMO - Si è rifiutato di sottoporsi al test sul tasso di alcol nel sangue dopo essere stato protagonista di un incidente. Un diniego che a un 29enne centauro costerà una denuncia e l’avvio del procedimento per la sospensione della patente. Il giovane, in sella ad una moto, ha riportato ferite e contusioni in un incidente stradale con feriti in serata a Fermo.

A rilevare il sinistro i carabinieri della sezione radiomobile. Il 29enne è stato trasportato al pronto soccorso di Fermo per gli accertamenti di rito. Le sue condizioni non preoccupano e malgrado il rovinoso impatto, non ha riportato serie conseguenze. Il giovane però, quando il personale sanitario si apprestava ad effettuargli un prelievo che sarebbe servito anche a misurare l’assunzione di alcolici, si è rifiutato categoricamente. Da qui le sanzioni e i provvedimenti stabiliti dal codice della strada in questi casi.

Anche i carabinieri di Porto Sant’Elpidio sono stati impegnati in questo inizio di settimana nei controlli alla circolazione stradale. Tra i veicoli fermati, uno con a bordo, sul lato passeggero, un ragazzo di Civitanova parso particolarmente su di giri dopo l’alt dei militari. Gli uomini dell’Arma, insospettiti dal suo comportamento, lo hanno sottoposto a perquisizione, trovandogli addosso un grammo di cocaina, che il giovane ha dichiarato di detenere per uso personale. La droga è stata sequestrata e il nome segnalato al prefetto come assuntore di stupefacenti.

