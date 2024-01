FERMO Marina Palmense guadagna punti per la patente del turismo. Si affianca all’offerta già consolidata in provincia trainata da Porto San Giorgio, che di turismo vive da sempre, Porto Sant’Elpidio, che l’ha scoperto in questi ultimi decenni, e la costa nord fermana. Ma quand’è che la zona a sud dell’Ete ha scoperto questa vocazione? Oggi ne parlano tutti anche e soprattutto per il ponte ciclopedonale che si appresta al taglio del nastro.

Il racconto

«Se la memoria dei fatti e la storia degli avvenimenti hanno ancora una valenza - premette Susanna Fulimeni, residente a Porto San Giorgio, orgogliosa figlia di Novello - mi sento in dovere di precisare notizie che circolano da tempo circa l’inizio del turismo in camping e in villaggio turistico nel territorio fermano e, in particolare, proprio a Marina Palmense».

L’input, e non poteva essere altrimenti, arriva dal ponte, «a mio avviso molto importante per l’avvio di una maggiore collaborazione tra le realtà territoriali di Marina Palmense e Porto San Giorgio. E, naturalmente, dalla questione della sua intitolazione di cui si sta parlando tanto in queste settimane. La mia testimonianza è semplicemente finalizzata a far conoscere gli albori, i primissimi passi di uno sviluppo turistico su questo versante che è ormai sempre più importante anche a livello internazionale».

Il passato

Di anni ne sono passati, ormai più di 60, visto che «nel 1963 - ribadisce - un uomo nato e vissuto in questo territorio e che si è fatto da solo ha avuto l’intuizione, da pioniere e visionario, di una grande potenzialità dello sviluppo turistico proprio a Marina Palmense. All’epoca c’erano pochissime case e molti campi. Io per ore lo vedevo che osservava “il verde”, come lo chiamavo io che ero piccola, già immaginando quello che di lì a breve avrebbe creato dal nulla. E da solo. La “prima pietra” o, meglio, i primi pioppi, li ha piantati proprio lui, mio padre, Novello Fulimeni. Le prime “casette”, come si chiamavano allora, poi denominate bungalow, li acquistò con tanti sacrifici. Erano 4 in tutto e mia madre ogni giorno le puliva e riordinava. Ricordo poi le prime canadesi con tanti cecoslovacchi fuggiti in fretta nel 1968 dal loro Paese. Ma anche tanti olandesi e tedeschi, oltre a turisti italiani provenienti dal Nord».

Lo sviluppo

Susanna rimarca che in questo modo «il nostro territorio è migliorato economicamente, con benessere e posti di lavoro per tante famiglie. Questo è quanto avvenuto. Gli altri personaggi operanti in questo settore sono arrivati anni dopo, accolti e incoraggiati da mio padre: hanno trovato un progetto già partito e realizzato, tutto in discesa». Una storia che affonda le sue radici nei fantastici anni del boom, quando l’Italia cresceva in fretta e si pensava più a costruire il futuro anziché rimpiangere il passato. Una storia che ha avuto anche i suoi giusti riconoscimenti. «Lo Stato - conclude - ha riconosciuto la sua opera e lo ha insignito dei titoli di Cavaliere Ufficiale e poi Commendatore della Repubblica Italiana. E nel 1972 fece anche nascere il Verdemare. Ma questa è un altra storia...”.