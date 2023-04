FERMO - Nuovo look per i giardini del quartiere Santa Petronilla. Panchine, tavolini, pergolati, vialetti, nuovi giochi, verde, gli otto box di sosta risistemati. Un restyling e recupero a tutto tondo. «Questo parco potrà essere vissuto ancora di più, è ampio, in mezzo al verde e tutti potranno contribuire a tenerlo al meglio, cittadini e associazioni», ha spiegato iol sindaco Paolo Calcinaro nel corso della inaugurazione.Una veste ancor più bella e accogliente, un luogo per giocare, passeggiare, stare in mezzo alla natura. Un recupero importante per un luogo storico del quartiere con vicino il Centro Sociale.

Un intervento che si somma a quelli già fatti precedentemente nel corso di questi anni, vedi la sistemazione dei giochi davanti alla chiesa, la nuova area fitness e che vedrà importanti novità come ha ricordato il sindaco nel parlare ai residenti, ai quali gli interventi sono stati presentati. «Vediamo l’importanza dei giardini dal fatto che già i bambini hanno subito iniziato a giocare negli spazi recuperati proprio per loro». Prossimo obiettivo importante «per questo quartiere, e su cui come sapete l’Amministrazione ha iniziato a lavorare, sarà quello di rifare il Centro Sociale ex novo, un luogo di aggregazione molto importante - ha ricordato iol primo cittadino - . Non dimentichiamo poi che S. Petronilla con il torneo sportivo del Liceo Scientifico diventa anche capitale degli adolescenti e dei ragazzi. Inoltre stiamo ipotizzando nuovi orizzonti di sviluppo per il quartiere con Padre Sante - ha detto Calcinaro che sottolineando proprio quanto si è fatto, quanto si fa per Santa Petronilla e le sue potenzialità ha ricordato che «per questo quartiere è utile proporre e non denigrare».



Ad aprire il pomeriggio la benedizione impartita da don Sante Pessot che ha ricordato nella preghiera la cura del creato. Emozionato l’assessore Alberto Scarfini che ha evidenziato come «anche questo passo fosse doveroso per questo quartiere, che l’impegno è sempre massimo per dare servizi anche con l’aiuto e la collaborazione dei residenti. Questo parco storico ha un nuovo volto, il suo recupero era necessario e ci abbiamo lavorato proprio nell’ottica e nella direzione del decoro degli spazi pubblici che l’amministrazione comunale persegue in tutti i quartieri. In questo momento il ricordo va anche alla memoria di Paolo Sansolini e di Padre Piero Orsini», ha detto l’assessore.



Per i lavori il ringraziamento alla geometra Roberta Fabiani dell’Ufficio Tecnico Comunale che ha coordinato gli interventi, alla Cooperativa Naval che li ha eseguiti, all’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani ed al dirigente del settore Alessandro Paccapelo.



Presenti l’assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri, i consiglieri comunali Gionata Borraccini, Luigi Acito, Giulio Pascali e Edoardo Candidori, i rappresentanti del Centro Sociale. Al termine ad allietare i presenti musica e giochi di magia e prestigio di Simone il Mago che ha sorpreso e meravigliato tutti, grandi e piccoli, per la bravura con cui ha proposto il suo spettacolo.