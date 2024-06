FERMO - Nuova conferma per il successo dell’abbinamento fra turismo e cultura attraverso i grandi eventi. Arriva dai numeri, senza precedenti, per le mostre che si sono chiuse domenica, Festa della Repubblica, al Palazzo dei Priori e che hanno fatto segnare in tutto 30mila ingressi. Si tratta dell’esposizione dal titolo “Spiriti selvaggi. Antonio Ligabue e l’eterna caccia” a cura di Vittorio Sgarbi e Marzio Dall’Acqua e di "Giuseppe Pende. Realtà, sogno e visione”, sempre a cura di Sgarbi.

APPROFONDIMENTI IL RICONOSCIMENTO Elisa e Paolo Scendoni “Marchigiani dell'Anno”: la storia di due giovani imprenditori e di un'azienda di famiglia

Il periodo

Il taglio del nastro l’8 dicembre scorso, quando Fermo entrava nel clima natalizio con la pista di ghiaccio e le attrazioni del periodo a cavallo fra vecchio e nuovo anno che sono ormai diventate una tradizione e attraggono in città migliaia di persone. Offerte per i giovani, ma anche eventi di spessore che smuovono quel turismo fuori stagione sul quale Fermo vuole puntare. Le esposizioni al Palazzo dei Priori, tra l’altro, dovevano chiudere il 5 maggio ed erano state prorogate al 2 giugno. Il sindaco Paolo Calcinaro parla di «un successo straordinario, incredibile, forse difficilmente ripetibile nella nostra città, che sicuramente ha visto coniugare il forte richiamo per Ligabue con opere che primeggiano nella sua collezione con la grande scoperta di molti visitatori esterni di Giuseppe Pende, scoperta che non è tale per i tantissimi fermani che hanno partecipato, con mille card cittadine fatte, e che conoscevano già l'alta maestria di questo artista. Una combinazione ottimale per cui ringrazio l'intuizione del professor Sgarbi, ringrazio i prestatori delle opere, la famiglia e gli eredi di Pende, Maggioli Cultura, le ragazze ed i ragazzi dei musei che hanno impreziosito ulteriormente con passione e competenza queste mostre per i visitatori». Si tratta di mostre che si sono rivelate sin da subito un traino importante di visitatori per la città, come ha sempre ricordato anche l'assessore alla cultura Micol Lanzidei per la quale le due mostre rimarranno negli annali degli eventi culturali della città». Visitatori da tutta Italia, dall'estero e numerose scolaresche hanno avuto modo di ammirare in questi mesi la genialità, il tormento, la realtà e il sogno, ovvero i temi che hanno caratterizzato e accomunato i due artisti dagli stili molto diversi tra loro.

Le cifre

La mostra di Ligabue ha proposto oltre 40 opere, tra cui due inedite e in particolare il quadro immagine della mostra che non veniva esposto dal 2015. Altrettante opere hanno presentato l’arte geniale di Pende, pittore sospeso, come sottolineano i critici, tra innovazione e tradizione, con «una visione paradisiaca della natura, una tecnica sopraffina nel vero e la tendenza a rendere poetico e suggestivo il verosimile anche di soggetti irreali e fantastici». Le mostre sono state promosse da Regione Marche e Comune di Fermo con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e in collaborazione con Ligabue art projects, gli eredi di Giuseppe Pende e Mus-e del Fermano. Sponsor dell’evento sono stati Eurobuilding, Giano, Cfl, Violoni, Acra Carifermo, Il Faro, La Cascina e l’azienda Dami mentre l’organizzazione è stata affidata a Maggioli Cultura e Turismo. Esposizioni che hanno fatto segnare grandi numeri nei weekend e nei ponti di festa come quelli per Pasqua, 25 Aprile e Primo Maggio. La politica delle card per i residenti e i biglietti unici per i musei hanno fatto il resto, creando un tour all’interno del centro di Fermo dove sono sempre molto gettonati anche altri luoghi da visitare come le Cisterne Romane, il teatro dell’Aquila o il Duomo al Girfalco.