Fermo, paura in tabaccheria per un bottino di 40 euro: rapinatore preso mentre si droga

FERMO - Rapina alla tabaccheria a Lido San Tommaso lungo la statale, all’incrocio per San Marco alle Paludi ieri pomeriggio. La proprietaria, che lavora con il marito e il figlio, al momento si trovava sola in negozio ed era di spalle rispetto all’ingresso. Lei si è accorta del rapinatore quando si è sentita il fiato sul collo. In base alla descrizione sarebbe uno sulla quarantina, italiano, con accento napoletano.

La signora, ancora sotto shock , riferisce di essere stata assalita da dietro, dice di essere riuscita a difendersi «l’ho preso a male parole, gli ho detto tutto quello che mi veniva in testa» racconta. Non è stata minacciata di morte, c’è stata solo la richiesta di soldi e, visto che si è ribellata, il malvivente messo le ha rubato la borsa con 40 euro dentro il portafogli «è stata una cosa da poco - riferiscono moglie e marito - solo 40 euro». Nel giro di due ore, alle 19, è stato arrestato il rapinatore, si tratta di un napoletano tossicodipendente. Lo hanno preso sotto il ponte di Lido Tre Archi, era andato a drogarsi, aveva 1.500 euro addosso, probabile frutto di altri furti, rapine e spaccio.

