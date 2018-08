Rapina con siringa L’autore del colpo va ai domiciliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Nella tarda mattinata di ieri gli agenti della Squadra mobile della polizia di Fermo hanno dato esecuzione alla misura cautelare di arresto ai domiciliari, disposta dal Gip del Tribunale di Fermo, per l’autore della rapina con siringa avvenuta lo scorso 24 luglio a danno della tabaccheria Camilli di Lido Tre Archi. Si tratta di un italiano di 26 anni tratto in arresto e posto ai domiciliari.Il rapinatore, attorno alle 20.30 del 24 luglio aveva fatto irruzione nell’attività commerciale a volto scoperto, afferrando il titolare con un braccio attorno al collo e puntandogli una siringa minacciandolo d’infettarlo.Una volta aperto il registratore di cassa ha rubato circa 600 euro in contanti ed è fuggito a piedi, dileguandosi per le vie limitrofe. Grazie alle indagini immediate effettuate dalla Squadra mobile, dal personale delle Volanti e della polizia scientifica si è riusciti a rintracciare l’autore. Ieri l’esecuzione dell’ordinanza di arresto ai domiciliari eseguita dagli agenti della squadra mobile.