Rapina alla farmacia Ciucani la polizia arresta anche il terzo bandito

FERMO - Arrestato anche il terzo componente la banda che rapinò la farmacia Ciucani. Lo rende noto la polizia che ripercorre la rapina del pomeriggio del 23 aprile scorso quando due malviventi con il volto travisato e armati di pistola rapinarono la Farmacia Ciucabni di viale Trieste. Il gruppo infatti, costituito da tre persone, era stato notato nel popoloso quartiere di Santa Caterina dove i conducenti si erano alternati alla guida del veicolo usato creando turbativa alla circolazione stradale, dando modo ai presenti di memorizzare alcuni particolari che messi in relazione tra loro dagli agenti consentivano di ricostruire la successione cronologica dell’evento, con distinguo dei ruoli rispettivamente assunti dai responsabili.In effetti mentre uno uomo si posizionava all’esterno della farmacia, gli altri due complici scendevano dal mezzo e a piedi si introducevano nella farmacia ponendo in essere rapina aggravata dall’utilizzo di armi poi risultate essere giocattolo. Durante l’attacco i malviventi si erano appropriati del denaro presente in cassa nonché del denaro contenuto nel portafoglio dell’unico cliente presente al momento della rapina, dandosi poi alla fuga . Con l’auto di proprietà di uno dei rapinatori, il gruppo si era poi allontanato per fare rientro in Lido Tre Archi da dove era partito con la precisa intenzione di porre in essere una rapina. Il bottino era stato di 600 euro circa, denaro che poi veniva equamente suddiviso tra i complici. Al termine della prolungata attività di indagine, corroborata dall’attività della locale Polizia Scientifica, si raccoglievano elementi probatori a carico di tutti e tre le persone individuate come autori della rapina, una donna e un uomo, tali G.V. di anni 28 e N.D. di anni 43 entrambi domiciliati in Porto S. Elpidio, appoggiati nell’occasione da un terzo complice, G.G. di anni 42 residente a Porto San Giorgio. I primi due erano già stati individuati nella tarda serata della rapina e uno ha confessato. Ora il terzo arresto.