«State calmi e mani in alto» Due banditi pistola in pugno rapinano una tabaccheria

FERMO - La banda delle tabaccherie ha messo a segno un altro colpo, questa volta è toccato alla ricevitoria “La Fonte della Fortuna”, a ridosso della rotonda di Santa Caterina. Erano circa le 18.45 quando due banditi, uno con una pistola in pugno, con il volto travisato da sciarpe, hanno fatto irruzione all’intero della ricevitoria. Un colpo messo a segno in un lampo.I due banditi sono entrati nel locale urlando al titolare e ai clienti presenti nella ricevitoria, un secco “State calmi e alzate le mani”. Quindi sono saltati dietro al banco e in una manciata di secondi hanno arraffato contante e gratta e vinci per un bottino che dovrebbe aggirarsi sui mille euro. Poi la fuga. Superato lo choc iniziale i titolari hanno allertato la polizia che in pochi minuti ha inviato alcune pattuglie sul posto. Gli agenti, coordinati dal dirigente Filippo Stragapede, hanno avviato le indagini nel tentativo di riuscire a individuare i due banditi in fuga. Le ricerche della coppia di fuggiaschi sono state estete a tutto il territorio provinciale mentre gli investigatori hanno iniziato anche a visionare le immagini della videosorveglianza.