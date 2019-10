Fermo, malore choc alla piscina comunale: muore un ragazzo

FERMO - Tragedia alla piscina comunale di Fermo: un ragazzo questa mattina è morto dopo essere stato colpito da un malore.

L'allarme è partito questa mattina dal complesso: sul posto sono accorsi i soccorritori della Croce Verde di Fermo e della Croce Azzurra di Sant'Elpidio a Mare, ma purtroppo per il ragazzo non c'era più da fare. I primi soccorsi erano stati portati dal personale della piscina, che ha anche utilizzato il defibrillatore. Sul posto anche i carabinieri di Fermo per delineare i contorni dell'accaduto.



Ultimo aggiornamento: 13:10

