Tante segnalazioni al vaglio della polizia ma le due Gaia ancora non si trovano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Tre giorni. Da tre giorni non si hanno più notizie di Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini, le due amiche 17enni di Fidenza scomparse dal Camping Mirage di Marina di Altidona.L’ultima volta che le sue sono state viste erano le 16.30 di venerdì pomeriggio e stavano uscendo dal campeggio. Da quel momento tante segnalazioni, tutte al vaglio della polizia, ma al momento le due ragazzine non si sono trovate.Questa mattina c'è stato un nuovo vertice di coordinamento in prefettura per fare il punto della situazione, il prefetto Maria Luisa D'Alessandro segue costantemente la situazione e gli eventuali sviluppi.Sempre nella giornata di oggi i genitori di Gaia Fiorentini hanno richiesto la diffusione di una nuova foto della figlia ancora più fedele alla realtà. Una foto che la rietra con i capelli ricci mentre nella precedente aveva i capelli lisci.