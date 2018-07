Ritrovate a Pescara le due ragazze scomparse dal camping, stanno bene

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Sono state ritrovate a Pescara Gaia Fiorentini e Gaia Maria Perasso, le due diciassettenni di Fidenza in provincia di Parma, che erano scomparse venerdì dal camping Mirage di Marina di Altidona.A segnalare la presenza delle due ragazze alla trasmissione Chi l'ha visto? è stato un giovane dell'Aquila, che le aveva incontrate nella spiaggia di Pescara sabato. Il giovane, su suggerimento della trasmissione, si è messo in contatto con i carabinieri e poi con la polizia, che - dopo averle identificate - sta organizzando il ritorno delle due adolescenti a Fermo, dove si trovano i genitori.«Siamo felicissimi, è la fine di un incubo per i genitori - spiega l'avvocato Cristina Perozzi, che ha seguito i familiari -. Ci teniamo davvero tantissimo a ringraziare il personale del commissariato di Fermo per la professionalità e l'umanità che hanno avuto»