Si estende la raccolta differenziata, consegnate le tessere magnetiche

FERMO - Come annunciato dalla Fermo Asite, ha preso il via in questo mese la consegna delle tessere per le isole ecologiche informatizzate che interesseranno il secondo lotto, ovvero quello di viale Trento e via Respighi. In questi giorni nel punto individuato per la consegna (il centro sociale di Villa Vitali) sono stati distribuite le tessere per via Zeppilli, via Natali, via Falcone e via Crollalanza. Secondo il cronoprogramma in questi giorni, avendo già individuato la collocazione delle varie postazioni, proseguono gli incontri informativi e formativi per i cittadini nel corso dei quali vengono fornite tutte le informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti, sistema che entrerà gradualmente a regime, con le prime installazioni già a partire dalla fine del mese. Si è tenuto anche un nuovo incontro aperto alla cittadinanza al centro sociale di Villa Vitali (cui prima del via ufficiale ne seguirà un altro) per spiegare in modo semplice e chiaro, grazie ai tecnici della Fermo Asite, come e cosa va conferito nelle nuove isole ecologiche che all’inizio convivranno con il tradizionale sistema dei cassonetti.