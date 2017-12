Nuove isole in via Donizetti e piazza Mascagni Parte la differenziata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Conto alla rovescia per l’avvio del servizio della raccolta differenziata con le isole ecologiche informatizzate del secondo lotto. sono state posizionate dalla Fermo Asite le prime isole in via Mascagni e nel parcheggio sopra a via Donizetti.Il sistema sarà attivato subito dopo le festività e consentirà, come annunciato dall’azienda e dall’Amministrazione Comunale, di coprire anche questa zona con una raccolta differenziata moderna e efficace.