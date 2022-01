Quartetto di Cremona, vetrina per Palazzo Brancadoro. E ora il concerto negli Usa

FERMO - Un grande successo quello a Palazzo Brancadoro che ha ospitato il più importante quartetto d’archi italiano per il concerto inaugurale della IV stagione della rassegna musicale de Il Circolo di Ave. Il Quartetto di Cremona, vera eccellenza nazionale e internazionale, ha attirato e incantato moltissime persone e professionisti del settore che sono venuti anche da fuori regione facendo registrare il tutto esaurito.



«Aver inaugurato la quarta stagione della rassegna con il Quartetto di Cremona è stato un privilegio. Una magia dentro la quale molti di noi vorrebbero rimanere avvolti ancora a lungo. La sala della musica di Palazzo Brancadoro era gremita di ospiti rapiti e commossi dalla maestria e dal talento unici del Quartetto di Cremona», commenta Anna Danielli. Il quartetto ha scelto come palcoscenico Palazzo Brancadoro per aprire la stagione concertistica del 2022 regalando così a Fermo e a tutto il territorio della provincia e non solo un appuntamento di altissimo profilo. Il Quartetto di Cremona dopo Fermo, si esibirà in altre tappe prestigiose, italiane ed estere, ad esempio al Lincoln Center di New York. Gli organizzatori ringraziano Appassionata (associazione musicale di Macerata) per la collaborazione e Karussell per “l’assaggio” di arte contemporanea.

