Quaranta pecore uccise dai lupi. L'appello degli allevatori: «Aiutateci»

FERMO - Quaranta pecore sbranate nella notte a Campofilone, interi greggi decimati in pochi mesi.Dall’ultimo appello lanciato dal pastore Fabrizio Scartozzi a gennaio sono stati sgozzati altri 107 ovini di sua proprietà. Animali morti che si aggiungono ai 63 dilaniati nel periodo invernale. Allevamenti sterminati da lupi famelici che girano liberi per le campagne fermane, dove hanno trovato l’habitat ideale. Fabrizio Scartozzi ha fotografato il figlio con le pecore morte «perché deve passare il concetto che in queste condizioni non abbiamo più futuro - dice il pastore - non possiamo portare avanti l’attività, anche con tutta la nostra volontà, le nostre imprese sono senza speranza. Contavamo sull’aiuto della Regione, ma non sappiamo dove mettere le mani, l’iter è confuso, è un caos totale».