Fermo, protesta choc contro le multe in centro: sull'auto compare il "braccio mozzato" di un vigile

FERMO - Una protesta macabra e vagamente minacciosa, anche se forse il tono voleva essere scherzoso. È quella messa in scena da qualche ingoto "burlone", ieri, nel centro di Fermo. Dove, sul lunotto di una macchina è comparso un braccio mozzato e insaguinato. Ovviamente un giocattolo, di quelli usati per gli scherzi di Carnevale, ma con un biglietto eloquente: «Questo è il vigile che ha provato a multare i residenti». Il gesto probabilmente si riferisce alla polemica in corsoo sulla divisione in zone del centro storico, che rende complicato per i residenti trovare un parcheggio nella propria.