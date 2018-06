Lotta alla prostituzione identificate alcune ragazze, una denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Controlli lungo la costa contro il fenomeno della prostituzione. Si tratta di servizi di prevenzione al contrasto dell’attività di prostituzione portati avanti da polizia e vigili urbani di Porto Sant’Elpidio. Nello specifico la polizia municipale ha curato l’osservanza dell’ordinanza sindacale di divieto di esercizio della prostituzione e nonchè per i potenziali clienti il divieto di fermata e contrattazione.Il personale della polizia di stato invece ha identificato alcune prostitute che dopo le formalità di rito sono state allontanate. Una delle ragazze è stata deferita all’autorità giudiziaria perché non ottemperante al divieto di ritorno presso il comune di Porto Sant’Elpidio.Tale servizio ha dimostrato come l’attività sinergica fra personale del Commissariato e il Comando di polizia municipale di Porto Sant’Elpidio possa fungere da contrasto al fenomeno. Tali operazioni verranno replicate anche nei prossimi giorni nel tentativo di porre u freno al fenomeno delle lucciole instrada che nelle ultime settimane ha ripreso vigore lungo la statale e nei tradizionali luoghi del sesso a pagamento.