FERMO - Un doppio ascensore per arrivare al Girfalco. Il sogno coltivato da molti fermani per anni sarà presto una realtà e la fatica per raggiungere a piedi la cima della città e godere del bellissimo panorama davanti al Duomo un lontano ricordo. Come noto lo scorso mese di agosto il comune di Fermo si è aggiudicato un milione e 333mila euro partecipando con un progetto ad hoc a un bando della Regione.

Il progetto è stato finanziato e segnerà un’importante svolta nella mobilità cittadina. I due ascensori collegheranno il cuore del centro storico, più specificatamente via Mazzini, al Girfalco. La città è risultata fra i Comuni delle Marche vincitori del bando regionale e i due impianti di risalita sono ora in fase di progettazione.



I tempi sono stretti visto che entro i primi mesi del 2024 si dovrà arrivare all’appalto ed entro giugno 2024 all’aggiudicazione dei lavori. Il piano dell’opera fermana è stato ritenuto meritevole di finanziamento ed è stato inserito nella graduatoria delle città assegnatarie di fondi del “Bando per l’assegnazione di contributi ai Comuni marchigiani per la costruzione di impianti di risalita in ambito urbano a favore della mobilità sostenibile”.



Il costo dell’intervento è di 1.675.000 euro, dunque queste risorse regionali copriranno una buona parte della spesa per realizzare un impianto che partirà da via Mazzini, davanti al teatro e arriverà al Girfalco fra il monumento e lo chalet. E’ prevista la realizzazione di risalita verticale meccanizzata, costituita da due ascensori interrati, a collegamento tra via Mazzini ed il soprastante Piazzale del Girfalco, con un superamento del dislivello. L’area direttamente coinvolta dalla realizzazione dell’impianto si trova nelle immediate vicinanze di Piazza del Popolo e del Comune. L’accesso al piano “zero” dell’ascensore sarà ubicato lungo via Mazzini, a pochi metri dalla piazza e dal municipio fermano, mentre quello che sarà realizzato sul Piazzale del Girfalco sarà posto poco distante dal duomo, altro luogo nevralgico della città.

Come ha ricordato il sindaco Paolo Calcinaro il Comune di Fermo tenta continuamente tutte le strade possibili per partecipare a bandi di interesse per la città e ottenere fondi dai più svariati filoni di finanziamento messi a disposizione da Regione, Stato o Unione Europea. Questa estate l’ente è venuto a conoscenza del bando regionale e ha partecipato con i due ascensori. La Regione ha capito la strategicità dei progetti di Fermo per il proprio territorio visto che il piano coniuga l’accessibilità e la cura per l’accoglienza turistica della città. «Cureremo anche la sistemazione al Girfalco, in accordo con la Curia, più di un milione di lavori», fa sapere il sindaco Calcinaro.

Fermo era risultata vincitrice del bando insieme ad altri due comuni, Gabicce e Gradara, sui sei presentati (avevano presentato domande anche Numana, Tolentino e Mombaroccio). I fondi dovranno essere utilizzati entro il 2024. Il finanziamento darà maggiori opportunità sull’accessibilità con riguardo in particolare a chi ha difficoltà a spostarsi. «Progetti belli – aveva commentato l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli annunciando l’assegnazione dei fondi – che cambieranno il volto dei tre comuni marchigiani. Realizziamo infrastrutture che produrranno un salto di qualità all’offerta turistica dei nostri territori. La giunta Acquaroli attraverso l’ assessorato alle Infrastrutture ed ai Lavori Pubblici ha stanziato 4 milioni di euro per premiare i migliori tre progetti finalizzati alla costruzione di percorsi di risalita in ambito urbano, come ascensori, rampe e scale mobili, con l’obiettivo di promuovere misure a supporto del turismo e della mobilità sostenibile».