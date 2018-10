Eroina nascosta nell'ombrello una fermana condanna a quattro anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Il Gup di Ascoli, al termine del rito abbreviato, ha condannato un ascolano I. B., di 46 anni, e una fermana, C. V. di 40 anni, accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il primo è stato condannato a 4 anni e otto mesi, mentre la donna a 4 anni. Il giudice ha confermato quanto aveva richiesto il pm Umberto Monti. La coppia venne arrestata il 1 giugno scorso in un blitz condotto dagli agenti dell’antidroga. Gli agenti tenevano sotto stretto controllo i movimenti della coppia. La sera del 1 giugno i due uscirono di casa e si recarono in un casolare di campagna. Quando risalirono all’itero sull’auto intervennero gli agenti che rinvennero all’interno di un ombrello un involucro contenente 310 grammi di eroina . La successiva perquisizione nell’appartamento in cui la coppia viveva portò al rinvenimento di 17 mila euro contanti.