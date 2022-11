FERMO - Serata di gala ieri sera al teatro dell’Aquila di Fermo per la prima della nuova stagione della Fondazione Rete Lirica delle Marche, presieduta da Francesco Ciabattoni, la direzione generale di Luciano Messi e quella artistica di Alessio Vlad. Il via con uno dei capolavori di Giuseppe Verdi, il Macbeth.

Nel ruolo del titolo il baritono Gezim Myshketa, mentre Lady Macbeth è il soprano Lidia Fridman. Sul podio della Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana Diego Ceretta, giovanissima bacchetta, classe 1996, al debutto nei teatri della Rete. Regia, scene, costumi e luci sono firmate da Pier Luigi Pizzi, maestro del teatro italiano.

Dopo la prima di ieri a Fermo, lo stesso spettacolo sarà ad Ascoli il 19 (anteprima giovani 17 novembre) e poi negli altri teatri inseriti nella rete. Naturalmente la prima ha rappresentato anche una bella vetrina per gli spettatori che si sono ritrovati alla Sala della Rollina prima dell’ingresso in teatro per assistere allo spettacolo. Sorrisi e battute di circostanza per un rituale che torna a rinnovarsi dopo i rigidi vincoli degli scorsi anni a causa del Covid. Un modo per riaffermare l’importanza del teatro nel rilancio del salotto cittadino che punta anche sulla cultura.