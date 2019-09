Pretende i soldi per la droga picchia e minaccia la madre disabile: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Botte e minacce all'anziana madre disabile per avere i soldi per la droga: arrestato dalla polizia.Il comportamento vessatorio nei confornti dell'anziana madre andava avanti da anni: pugni e schiaffi, con la donna presa anche per il collo. Oppure addirittura sequestrata in casa, con le chiavi ed il cellluare per chiedere aiuto resi di fatto irraggiungibili. L'uomo era già stato colpito dal diveito di avvicinamento e dall'obbligo di firma a Milano, dove si era trasferito, ma ha continuato a macchiarsi di aggressioni e comportamenti violenti anche con chi lo ospitava. Tanto che il Gip fermano ha emanato l'ordine di arresto, eseguito dalla Polizia di Fermo in collaborazione con i colleghi del Commissariato «Garibaldi Venezia» di Milano