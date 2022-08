FERMO - Regolamento di conti in strada tra un transessuale e un cliente. Inseguimento in via Siena, la via delle Poste al quartiere Faleriense. Sul posto la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio per soccorrere il trans, rimasto ferito, e due pattuglie dei carabinieri che indagano sull’accaduto.

Del caso specifico nulla trapela dalle indagini ma dai riscontri con i vicini di casa si scopre che l’aggressione è scattata per una prestazione non pagata o malpagata. Il transessuale ha inseguito il cliente chiedendo conto della prestazione e quando è riuscito a raggiungerlo sarebbe stato aggredito con un coltello. Una ferita che ha fatto scattare la segnalazione al 118. Al momento però non ci sono indagati.