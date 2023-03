FERMO - É il sindaco di Petritoli, Luca Pezzani, il nuovo presidente di Marca Fermana. L’elezione durante l’assemblea dell’associazione, che riunisce tra i soci 33 comuni e altri privati, è avvenuta ieri pomeriggio, dopo il ritiro della candidatura del sindaco di Monteleone di Fermo, Marco Fabiani. La riunione è stata presieduta dal presidente uscente, il sindaco di Belmonte Piceno, Ivano Bascioni. «É positivo – commenta Bascioni – che si possa andare avanti, ne sono soddisfatto. A breve si formerà il direttivo. Spero che in futuro ci possa essere tanta coesione tra tutti i soci».

Il bilancio



C’è voglia di fare, già alcune idee, ma prima bisognerà pensare al bilancio, dopo la formazione del direttivo. Intanto c’è soddisfazione da parte del neo presidente Pezzani. «Grande soddisfazione personale – commenta – perché Marca Fermana è un’associazione che racchiude comuni e privati. Soddisfazione personale a parte, la prima azione da mettere in campo è un’analisi del bilancio, a cui far seguire un risanamento finanziario e poi si parlerà di strategia». Attendere, dunque, che gli organi associativi si insedino e che si possa lavorare. Ma il presidente Pezzani ha già le idee chiare. «Ci sono già delle idee – prosegue – il nostro è un territorio che si caratterizza per diverse bellezze, da scoprire. Ce ne sono molte, dalla montagna al mare, passando per la collina. E quello che penso è che le azioni che si dovranno fare e le cose da organizzare dovranno valorizzare le peculiarità che caratterizzano il territorio del Fermano».



Il ritiro

Il sindaco di Monteleone di Fermo, si diceva, ha ritirato la sua candidatura. «Lo ringrazio – commenta il sindaco di Petritoli – per questo suo gesto di generosità, che interpreto nella direzione dell’unità dell’associazione. Non servono scontri al nostro interno, ma Marca Fermana ha bisogno che i comuni si affianchino, e che soprattutto si interessino all’associazione. Ho visto già un entusiasmo particolare, per tenerla viva. Spero che si preoccupino sempre di più di Marca Fermana». Dal canto suo, l’altro ex candidato alla presidenza, il sindaco di Monteleone di Fermo, Marco Fabiani, spiega le motivazioni che lo hanno portato a ritirarsi dalla corsa.



L’unità



«Ho ritirato la candidatura – dice – perché ho voluto favorire l’unità del territorio, dando fiducia all’amico Luca Pezzani, che ha ufficializzato la sua candidatura nella giornata di giovedì scorso, alle ore 15». Fabiani ci crede nel valore dell’associazione, lo aveva puntualizzato lui stesso nei giorni scorsi, dicendo espressamente che «è un’associazione strategica per le aree interne e per l’intera provincia di Fermo». E si era candidato perché, dice, «fino a quel momento non c’erano stati sindaci disposti ad assumere la presidenza dell’associazione. Auspico che si appianino a breve i debiti e si possa subito procedere con una pianificazione degli eventi per tutto il territorio. Auguro al presidente Luca Pezzani un buon lavoro».



Il messaggio



Infine un messaggio a tutta l’assemblea. «Spero – aggiunge il sindaco Fabiani – che i soci pubblici e privati, oggi (ieri per chi legge) così numerosi permangano anche durante il triennio del mandato Pezzani alla presidenza». Ieri è dunque finita l’era della presidenza Bascioni, un triennio di certo non facile, segnato inevitabilmente dal periodo della pandemia da Covid-19. Il mandato Bascioni era scaduto alla fine dello scorso anno, e alla fine di gennaio era stata convocata una prima assemblea per il rinnovo delle cariche. Allora non era arrivata nessuna candidatura, quindi la nuova assemblea con Luca Pezzani eletto presidente di Marca Fermana.