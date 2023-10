FERMO - Scovato a Potenza Picena Khaled Mohamed: nato l’11 settembre 2002 in Egitto, è uno dei quattro boss dello spaccio a Lido Tre Archi, componente della “banda dei tunisini” come è stata denominata dai residenti della zona. E l’arresto è parte degli strascichi del maxi blitz del 18 settembre, l’operazione che aveva portato all’arresto di 11 pregiudicati braccati nella notte in 13 appartamenti, dove avevano fatto irruzione le forze dell’ordine coordinate dalla Questura di Fermo.

I numeri



Furono arrestati in 7 nel blitz e 4 (3 tunisini e 1 egiziano) rilasciati con l’obbligo di firma. Poi sono seguiti altri arresti fino all’egiziano 21enne. Un’operazione sorprendente, che ha portato alla luce connivenze e protezioni di stile mafioso. Difatti, in un locale adibito a confortevole appartamento, un rifugio ricavato dentro un’azienda di Potenza Picena, in provincia di Macerata, l’egiziano è stato arrestato dalla Squadra mobile di Fermo mentre tentava la fuga, in tasca aveva un coltello a serramanico e nel locale aveva un assortimento di armi di varia natura.

Droghe di ogni tipo



Il 21enne, con precedenti come accertato dall’attività di indagine, aveva messo su un fruttuoso sistema di vendita a Tre Archi, spacciava droghe di ogni tipo, era uno dei capi della banda che aveva diverse sedi operative ed è stata disarticolata dalla polizia. L’egiziano, dicevamo, si nascondeva nel locale ricavato nell’azienda di Potenza Picena dove i poliziotti hanno trovato un letto, un frigorifero ben rifornito, una playstation e un’area attrezzata a palestra, come annota la Questura. Nell’irruzione, il ricercato si era nascosto in bagno, ma è stato bloccato e perquisito. Nelle tasche dei pantaloni aveva un coltello a serramanico di 19 cm, nel locale-rifugio c’erano una balestra in legno, un fucile in acciaio ad alimentazione elettrica, tipo mitragliatrice AK-47, una motosega Spark con lama 25 cm e altri oggetti atti a offendere». La ricostruzione dei fatti ha permesso di accertare che il fuggitivo si nascondeva nello stabile sotto la protezione del titolare dell’azienda, un sessantenne italiano che ai poliziotti ha taciuto la presenza del giovane nell’azienda e per questo è stato denunciato per favoreggiamento.

L'arresto



L’arresto dell’egiziano s’inserisce nella complessa attività d’indagine che ha permesso di accertare, che la gang dello spaccio, nel corso di un anno, aveva venduto 1.600 dosi per un kg di droga e un ricavo non inferiore alle 100mila euro. Fondamentale per la polizia guidata dal questore Luigi Di Clemente sono state le immagini della videosorveglianza con l’analisi dei transiti e pedaggi autostradali, oltre ad appostamenti e pedinamenti di persone vicine al ricercato. Così i poliziotti di Fermo sono arrivati al fuggiasco.

Tre Archi respira

A Tre Archi si comincia a respirare «ringraziamenti alle istituzioni tutte Prefettura, Questura, Carabinieri per il lavoro certosino che hanno fatto e che durava probabilmente da mesi – dice Gabriele Voltattorni del comitato Corta – grazie a tutti i residenti che hanno segnalato. A Tre Archi più che dell’esercito c’è bisogno della collaborazione tra residenti e istituzioni perché le leggi ci sono e, quando vengono attuate, questi sono i risultati.



L’attenzione resta alta, sia a Lido Tre Archi che nella vicina zona sud della Faleriense a Porto Sant’Elpidio che nel centro, sempre a Porto Sant’Elpidio, dove si teme che si sia spostata una parte del giro di spaccio e dove ieri non sono mancate le polemiche, anche a livello politico, su un residente aggredito a Villa Bernetti, alle spalle del Comune, una delle zone monitorate perché a rischio spaccio.