Posti di lavoro, la spesa alimentare a domicilio con l'emergenza Covid offre opportunità per venditori e promoter

FERMO - Non solo cattive notizie sul fronte del lavoro: la spesa alimentare a domicilio entra a pieno titolo, complice l’epidemia, nelle abitudini dei consumatori, e offre nuove opportunità.



A dimostrarlo il caso di Bofrost: la filiale di Fermo dell’azienda, specializzata nella vendita porta a porta di specialità alimentari surgelati e fresche, prevede di chiudere l’anno commerciale 2021-22 con 8,2 milioni di euro di fatturato, +51% rispetto a due anni fa e cerca ora 10 nuovi addetti. «La nostra filiale di Fermo conta su 58 addetti ed è da 3 anni la più performante a livello europeo del gruppo», rimarca l’area manager di Bofrost Italia Andrea Gori.



«Negli ultimi due anni - riprende - sono stati fatti investimenti in questo territorio. Di recente abbiamo aperto a Porto d’Ascoli un secondo sito di supporto alla filiale con 12 nuovi collaboratori. Per questo abbiamo bisogno di nuovo personale, e in particolare a Fermo ricerchiamo 6 venditori e 4 promoter da inserire a breve». La sede centrale in Italia è a San Vito al Tagliamento (in Friuli Venezia-Giulia). «I prodotti più consumati nel territorio di Fermo – spiega sempre Gori – sono soprattutto le specialità surgelate a base di pesce, sia al naturale sia in ricette pronte da portare in tavola. Nella top ten dei prodotti più venduti compare anche un prodotto fresco, la mozzarella di bufala campana». Si punta su personale preparato che sa fornire consigli personalizzati, app e strumenti digitali (ordini online, pagamenti contactless, buoni pasto elettronici), consegne a casa con la sicurezza della non interruzione della catena del freddo.



In particolare le posizioni aperte a Fermo riguardano 6 venditori, che visitano i clienti a bordo dei mezzi refrigerati, e 4 promoter commerciali, che si occupano della promozione dei prodotti. Requisiti per entrambe le figure: buona capacità di relazione e predisposizione a lavorare per obiettivi.



Un settore, insomma, che appare in crescita in un momento in cui il mondo del lavoro si sta trasformando: l’emergenza sanitaria ha stravolto le abitudini e con esse anche le opportunità per trovare un posto di lavoro. Per candidarsi basta consultare la pagina dedicata alle carriere sul sito dell’azienda o chiamare il numero 0734 628886.

© RIPRODUZIONE RISERVATA