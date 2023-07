FERMO - Sgomberato l’accampamento rom che si era insediato alla zona industriale nord di Porto Sant’Elpidio. Ad intervenire nei giorni scorsi il personale della questura di Fermo, con l’ausilio di una pattuglia della polizia municipale del comune rivierasco. Gli agenti, oltre ai presidi sulle strade e nelle zone costiere, per contrastare il traffico di stupefacenti, garantire una circolazione sicura ed evitare condotte moleste, hanno dedicato alcuni servizi specifici agli insediamenti di cittadini senza fissa dimora.



Le verifiche



Già in passato nelle stesse zone erano stati individuati nuclei familiari di etnia rom. L’operazione della polizia è scattata all’alba. Al campo nomadi che si era posizionato in via Oceano Indiano sono state censite 10 persone. Ispezionati anche i veicoli, ve ne erano 8 posteggiati tra auto, roulotte e camper. All’interno i poliziotti hanno bloccato persone con un robusto “curriculum” di reati predatori e contro il patrimonio. L’accampamento è stato quindi sgomberato e le persone presenti accompagnate in questura, per le procedure di identificazione e l’emanazione di eventuali fogli di via dal territorio comunale. Il lavoro delle forze dell’ordine in provincia prosegue nel senso del più ampio presidio del territorio, con le risorse umane a disposizione. Si entra ormai nella fase centrale e più affollata della stagione estiva, sia in termini di presenze di pubblico che di concentrazione di eventi. I pattugliamenti interesseranno in particolare il litorale e la zona di Lido Tre Archi, dove si prevedono presidi quotidiani a tutela della sicurezza.