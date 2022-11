FERMO - Blitz della polizia in centro a Porto Sant’Elpidio, fermato ieri mattina un soggetto noto nella zona, temuto dai commercianti del posto per i furti che si sono registrati nelle scorse settimane nei negozi ma anche nelle case, abitate e disabitate. Due pattuglie sono arrivate in centro, sulla Statale, intorno alle 10, su segnalazione.

L’inseguimento

Gli agenti hanno inseguito e sono riusciti a fermare l’individuo in fuga che potrebbe aver nascosto la refurtiva da qualche parte dietro al Comune, dove gli agenti hanno cercato a lungo, passando a setaccio i cestini dei rifiuti, le panchine, la radura di Villa Bernetti, il parco giochi per bambini. Grava, sul soggetto fermato, l’ipotesi di furto e ricettazione. Il blitz delle forze è scattato pochi minuti dopo l’allerta. La zona è super monitorata giorno e notte, telecamere, pattuglie di polizia e carabinieri sempre presenti.

La macchina della sicurezza funziona come meglio non si potrebbe pretendere. C’è stato un Comitato in Prefettura e sono state date precise indicazioni per implementare i controlli su Porto Sant’Elpidio, l’obiettivo è scoraggiare occupazioni abusive, spaccio e furti. Fenomeni quasi sempre collegati a presenze di irregolari sul territorio, soggetti che non riescono o non hanno interesse a trovare lavoro, casi di marginalità estrema e povertà assoluta. Un trend in crescita nelle città della costa, che risultano più appetibili dell’entroterra, fortemente urbanizzate e dunque attrattive per chi vive di espedienti. In alcuni quartieri, a Porto Sant’Elpidio, a Porto San Giorgio ma soprattutto a Lido Tre Archi di Fermo si sono venute a formare delle enclave etniche, luoghi abitati da stranieri dove maggiormente si registrano situazioni borderline.



I reati

Spesso prevale la richiesta di contropartite attraverso il subaffitto a caro prezzo di posti letto, tassi di interesse ai limiti dello strozzinaggio per prestiti, richieste di ricompense nell’aiuto a trovare lavoro, fino a veri e propri fenomeni di tratta, come per le ragazze nigeriane o cinesi che finiscono per fare le prostitute.