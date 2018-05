Avevano in auto un tesoro in oro, presa la banda di topi d'appartamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Intensa attività di repressione contro i reati predatori su tutto il territorio da parte dei carabinieri del Comando Provinciale che hanno individuato e denunciato una banda dedita ai furti in appartamento. Durante la notte, a Porto Sant’Elpidio, i carabinieri della Compagnia di Fermo e della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Fermo, al culmine di delicate indagini, hanno bloccato quattro giovani tra i venti e i trenta anni (tre albanesi e un italiano) che viaggiavano su una Fiat Punto rubata poco prima a Grottazzolina. I quattro, sottoposti a una accurata perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di 24.000 euro in contanti, svariate migliaia di euro in oggetti d’oro e preziosi e arnesi da scasso. Il tutto è stato posto sotto sequestro poiché provento di attività illecite e i quattro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Fermo per ricettazione e furto aggravato e continuato in concorso. Le indagini continuano per individuare tutti i proprietari della refurtiva asportata da più abitazioni negli ultimi giorni sia in provincia di Fermo che della vicina Macerata.