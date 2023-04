FERMO - Quasi 400 grammi di droga tra eroina, cocaina ed hashish, denaro contante ed anche due machete. È il “bottino” delle ultime operazioni della Guardia di finanza. Tre gli interventi portati a termine dai finanzieri, supportati dalle unità cinofile. Una delle operazioni ha interessato alcuni istituti scolastici del capoluogo di provincia, le altre si sono concentrate a Porto Sant’Elpidio.



Il fenomeno



Allarma soprattutto il rinvenimento di droga a Fermo, dato che i militari hanno individuato, nel corso di minuziose perlustrazioni, 130 grammi di hashish sotterrati in una buca in un parco a due passi da una scuola. Sostanze che con ogni probabilità, vista la posizione, sarebbero state destinate proprio a tentare lo spaccio tra i giovanissimi. Complessivamente, nelle tre operazioni, la Guardia di finanza ha sequestrato 2 etti di eroina, 160 grammi di hashish, 5 di cocaina e 3.500 euro in contanti, quasi certamente proventi dello spaccio. A Porto Sant’Elpidio i finanzieri tenevano d’occhio da tempo i movimenti di un individuo sospetto, fino a coglierlo in flagrante mentre cedeva una dose di eroina. L’uomo è stato interessato da una perquisizione a domicilio. Nell’appartamento c’erano 60 grammi di eroina, poco più di 20 di hashish, altri 2 di cocaina, un bilancino di precisione ed altri materiali abitualmente adoperati per il confezionamento delle dosi. L’uomo è un extracomunitario, ma da tempo in Italia e con regolare permesso di soggiorno. Sempre nel Comune rivierasco, nei pressi della stazione ferroviaria, i militari del Nucleo mobile della finanza hanno effettuato controlli sui passeggeri in arrivo e partenza. Proprio nel corso del servizio, un soggetto è parso molto agitato. Ne aveva tutte le ragioni, dato che addosso gli hanno trovato 130 grammi di eroina ed una dose di cocaina. L’uomo è risultato peraltro irregolare sul territorio ed è stato arrestato. Arrivati nell’abitazione dove soggiornava, i militari hanno trovato un vero e proprio laboratorio della droga, dove operavano altre tre persone, anche loro clandestine e verosimilmente dedite alla stessa attività illecita.



L’abitazione



In casa le Fiamme gialle hanno trovato altre 15 dosi di cocaina nascoste in un materasso, alcuni grammi di altre sostanze e tutto il kit per il dosaggio e il confezionamento degli stupefacenti. C’era anche del mannitolo, sostanza lassativa che da alcuni anni, come scoperto già in precedenti operazioni antidroga, viene sovente mixata e tagliato con la cocaina. Per chiudere la perquisizione, le forze dell’ordine hanno sequestrato due machete con una lama da 40 centimetri e 3500 euro in banconote di piccolo taglio. I tre clandestini sono stati denunciati a piede libero.