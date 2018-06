© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Furti a raffica nelle auto in sosta e tentativi andati a vuoto nelle case, vetri rotti e furgoni danneggiati per rubare cellulari e borselli, consumazioni al bar senza pagare. E’ statoun venerdì di ordinaria follia per due nordafricani ieri pomeriggio. I due, sui vent’anni, hanno fatto il finimondo a Porto Sant'Elpidio, Faleriense, dove hanno messo in allerta metà quartiere. Un bilancio impietoso tra automezzi vandalizzati, oggetti rubati e pericolosi faccia a faccia con i delinquenti in casa. Perché c’è mancato poco che qualcuno non mettesse le mani addosso a uno dei due balordi in fuga. Sulle loro tracce le forze dell’ordine che stanno cercando a Lido Tre Archi, dove sono stati visti scappare. Solo il maltempo li ha fatti rintanare. Il lato buono della faccenda, proprio a volerne cercare uno, consiste nel constatare la compattezza del vicinato. I vicini si uniscono contro i ladri e l’allarme del dirimpettaio è stato utile a qualcuno, gli ha evitato di essere derubato.