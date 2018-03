Lo strano suicidio di Mithun: ora si cercano tracce di Dna alieno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Il sostituto procuratore Alessandro Piscitelli, che si occupa della vicenda inerente alla scomparsa del povero Mithun Rossetti, lo studente di 27 anni trovato impiccato in un casolare a Porto Sant’Elpidio domenica 7 agosto del 2016, ha disposto per domani il conferimento dell’incarico alla dottoressa Eugenia Carnevali al fine di svolgere gli accertamenti tecnici non ripetibili sui tamponi prelevati in sede autoptica onde verificare la presenza di Dna alieno.La richiesta faceva parte del compendio delle indagini suppletive chieste dai legali della famiglia dello studente al fine di chiarire, per quanto possibile, le tragiche vicende di quella maledetta notte di agosto, avendo non pochi dubbi - dicono gli avvocati Federico Valori e Rossano Romagnoli - circa «la frettolosa attribuzione della morte ad un intento suicidiario. Provvederemo, naturalmente, a nominare i nostri consulenti tecnici, dottoressa Marina Baldi, genetista, e dottoressa Antonella Simonato, medico-legale, il prof. Massimo Lancia, professore dell’Università di Perugia, e il dottor Nicola Caprioli, criminalista, - aggiungono i due legali - i quali attendono da tempo di poter mettere a disposizione della famiglia e degli inquirenti le proprie competenze».