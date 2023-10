FERMO - Il respiro placido del mare è un balsamo perfetto per le orecchie di chi è stato a pochi Km dal fronte russo-ucraino e per giorni ha sentito vicinissimi gli scoppi delle bombe. Marco Renzi , sta passeggiando in riva al mare a Porto San Giorgio, è tornato da poco dall’Ucraina, scelta in questa edizione 2023 per il progetto di teatro e solidarietà “Teatri senza frontiere”.



E’ la prima volta che il gruppo di volontari si spinge in un territorio di guerra. Spiega Renzi: «Volevamo portare spettacoli e laboratori a bambini e famiglie colpite dalla più insensata delle azioni umane, con la speranza che almeno in quei momenti si possa allontanare il ricordo di tanta follia e ci si possa sentire ancora esseri umani. Siamo partiti il 16 settembre e rientrati dopo 2 settimane. Quest’anno eravamo solo in 8: quattro fermani, due di Varese, uno di Brescia e uno di Formia. Quattro meno del solito. Siamo arrivati in aereo a Cracovia, in Polonia, poi abbiamo proseguito in pullman per 14 ore fino a Leopoli che è stata la nostra base di appoggio per la prima settimana. E’ bellissima, una piccola Vienna, non sfigurata dalla guerra in corso, a parte i sacchi di sabbia posti a protezione dei siti culturali. Il giorno dopo il nostro arrivo è caduto un missile e ci sono stati 2 morti, ma Leopoli non si è fatta fermare dalla guerra. La prima settimana siamo partiti per fare gli spettacoli nelle scuole e nei centri di accoglienza dei profughi provenienti dalla zona sud. In 15 giorni di permanenza abbiamo proposto 31 rappresentazioni, una media di due al giorno».

Il racconto

«La seconda settimana ci siamo spostati verso le zone di guerra, 1.100 km a sud, altre 14 ore di pulmino, fino ad arrivare a Kherson, a una manciata di Km dal fronte. Questa era una città di 350mila abitanti. Ormai è disabitata, ne sono rimasti 20mila. Case rase, strade vuote, c’è un silenzio spettrale rotto solo dai continui botti delle cannonate. Noi dormivamo nei sotterranei della Chiesa e una notte siamo saltati dal letto per un colpo di cannone caduto vicinissimo». Ma qual è lo spirito che spinge a queste iniziative? «C’è una motivazione dei volontari partecipanti che non è solo portare il sorriso a grandi e bambini ma anche riscoprire il senso del nostro mestiere. Ci si rende conto di avere in mano uno strumento formidabile di comunicazione ed è giusto conoscerlo e sfruttarlo in tutta la sua potenzialità». L’anno prossimo dove approderà Teatri senza Frontiere? «Avevo già preso contatti con l’addetto alla cultura dell’Ambasciata della Palestina in Italia. Poi laggiù è scoppiato tutto quello che sappiamo. Quindi…..vedremo».