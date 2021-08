Risse, furti in spiaggia e giovani ubriachi: scatta l’allarme, maxi blitz della polizia. E a Tre Archi torna la protesta

FERMO - Risse, furti e ubriachi lungo la costa a Ferragosto. Il clou nella notte tra sabato e domenica. Per diversi ragazzi è stato necessario l’intervento del 118. Si sono registrate situazioni limite con fuggi-fuggi generale in spiaggia, alla vista delle divise, in alcuni casi gli agenti hanno dovuto sedare faide tra giovanissimi ubriachi.



C’è stato anche un parapiglia tra fermani e turisti. In corso accertamenti della polizia amministrativa che potrebbero comportare sanzioni per i gestori dei locali visto che spesso le liti sono partite da qui. Possibili anche le chiusure nel caso, ad esempio, si dovesse scoprire che gli ubriachi erano minorenni ai quali sono state vendute troppe birre. Non sono mancate risse minori, ma sempre preoccupanti. Ieri mattina a Lido tra un ladro e il derubato che l’ha sorpreso e si è fatto riconsegnare il maltolto. E’ stato un “fai-da-te”, un regolamento di conti senza intervento del 112. Un’altra rissa a Porto Sant’Elpidio, nel pomeriggio di Ferragosto, all’Orfeo Serafini. Si sono accapigliate due donne cubane ma tutto è presto rientrato nella normalità. Le due facevano parte di una trentina di persone che avevano allestito in spiaggia, con gli ombrelloni, una specie di discoteca all’aperto, ballavano e bevevano facendo parecchio rumore.

Numerosi sono stati gli interventi della Volante anche nelle case, per sedare liti famigliari. E non sono mancati i furti in spiaggia, oggetti personali, portafogli a Porto San Giorgio, biciclette. Alcuni oggetti rubati sono stati recuperati anche tra i cespugli della piazzetta a Lido Tre Archi. Nel complesso tra il 14 e il 15 agosto ci sono state 300 persone identificate, 130 veicoli controllati, 30 multe, anche per auto senza assicurazione, più di 50 esercizi pubblici passati al setaccio per far rispettare il divieto di assembramento e di balli. Si aggiungono i controlli a campione sul Green pass.

L’iniziativa

E a Tre Archi oggi alle 18 i residenti si riuniscono in via Tobagi, sotto i palazzi tra la scala A R2 e R4. Si tratta di un incontro dibattito per chiedere il presidio fisso e più sicurezza. Si prevedono gli interventi di Gabriele Voltattorni del Comitato Tre Archi, dei consiglieri Renzo Interlenghi e Stefano Fortuna, di Ugo Ciarrocchi e Renzo Paccapelo, delegato alla sicurezza e presidente di Confabitare. L’incontro non si è potuto svolgere, come gli organizzatori avevano richiesto, né al centro sociale né nella saletta parrocchiale.

