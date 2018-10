La polizia setaccia la costa due persone arrestate trovata anche droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Sono state controllate 260 persone di cui 30 stranieri e 90 veicoli; durante i controlli si è proceduto alla contestazione di 30 sanzioni per violazione delle norme del codice della strada. Controllate anche due sale scommesse. E’ l’ultimo bilancio degli ennesimi servizi programmati di controllo del territorio che periodicamente la Questura di Fermo organizza sulla costa fermana, mirati al contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti e di abuso di sostanze alcoliche e di prevenzione di reati.Durante i controlli presso alcuni noti luoghi di aggregazione di Porto San Giorgio, e grazie all’unità cinofila della Guardia di Finanza, è stata rinvenuta anche una modica quantità di sostanza psicotropa, occultata in un barattolo all’interno di una fessura di un muro di cinta. Inoltre sono stati controllati anche 2 esercizi commerciali in prevalenza bar e sale scommesse. Infine, sono stati eseguiti da parte della locale Squadra Mobile due ordini di esecuzione di misure restrittive della libertà personale nei confronti di altrettanti cittadini italiani emessi dalla autorità giudiziaria competente.