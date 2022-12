FERMO - Patenti sospese per droga o alcol e disordini da sedare in un bar. Lo scorso weekend ha tenuto impegnati i carabinieri del comando provinciale di Fermo in gran parte del territorio provinciale. Complessivamente le pattuglie schierate dalla costa all’entroterra hanno identificato ben 309 persone, ben 89 delle quali già gravate da precedenti di polizia, insieme a 239 mezzi

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Fermo, rapina lampo al supermercato in pieno centro: i carabinieri sulle tracce di un uomo

.

L’alt



Guai in vista per un automobilista fermato a Petritoli, fermato in stato di forte alterazione alcolica. All’etilometro, l’uomo, un 45enne, ha raggiunto un tasso di ben 1,83 grammi per litro, oltre il triplo del consentito dalla normativa. Non solo si è visto ritirare la patente, ma ha subito anche il sequestro e la confisca dell’auto di proprietà che stava guidando. Non aveva bevuto, ma è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina, invece, un giovane controllato dai militari della compagnia di Montegiorgio. Il quantitativo non era tale da far scattare la denuncia per spaccio, ma è bastato per una segnalazione in Prefettura ed il ritiro di patente.



I problemi



Hanno dovuto sudare invece gli uomini dell’Arma a Porto San Giorgio, per placare un cinquantenne domiciliato nella cittadina rivierasca, denunciato ora per violenza e minacce a pubblico ufficiale. L’uomo, già noto per altri precedenti, si era fatto riconoscere in un bar, dove era stata segnalata la sua ubriachezza molesta. I carabinieri hanno cercato di evitare aggressioni ad altri avventori del locale, ma il sangiorgese, in chiaro stato di alterazione, ha preso ad offendere il militare, fino a minacciarlo di morte. La pattuglia è riuscita comunque ad allontanarlo, invitandolo a calmarsi per evitare problemi ancora peggiori.



La calma



Alla fine il cinquantenne ha dato segni di ravvedimento ed ha messo fine ai suoi comportamenti aggressivi, per poi rientrare nella sua abitazione. Le forze dell’ordine si preparano ora al tour de force durante i festeggiamenti natalizi, durante i quali saranno previsti servizi interforze, sia per la tutela della circolazione stradale che per prevenire reati, con particolare attenzione alle zone costiere ed ai centri abitati maggiori, dove si concentra la maggiore affluenza di gente.