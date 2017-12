Bus con 40 passeggeri tampona un'auto, bimba salva grazie al seggiolino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Incidente sull’A/14 poco dopo il casello di Porto San Giorgio ion direzione sud. Nelll'impatto sono rimasi coinvolti un pullman di linea Flixbus con 40 passeggeri che, per cause in corso di accertamento ha tamponato una Opel condotta da un sessanenne romano che viaggiava con quattro passeggeri. Nell’urto l’autobus si è fermato sulla corsia di emergenza mentre l’auto è finita nel canale di raccolta delle acque piovane. Gli occupanti dell’auto hanno riportato lievi lesioni mentre un bambina di un anno, che per fortuna viaggiaca in sicurezza legata al segiolino è rimasta illesa anche se è stata affidata in osservazione alle cure dei sanitari. Riguardo i passeggeri del pullman solo uno ha riportato lesioni.Sul posto alcune pattuglie della Polizia Stradale di Porto San Giorgio che hanno garantito la sicurezza della circolazione e l’afflusso dei mezzi del 118 e quelli della Società Autostrade per poi provvedere ai rilievi di legge. Il traffico ha subito rallentamenti.