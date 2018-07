Alticcio e con il volto sanguinante vagava in stato confusionale sul lungomare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Girava in evidente stato confusionale con il volto insaguinato. Un camionista del'Est, visibilmente alticcio, è stato soccorso dai volontrai della Croce Verde Valdaso sul lungomare di Ponte Nina, a Campofilone. I soccorritori si sono avvicinati e gi hanno posto alcune domande per cercare di identificarlo e capire cosa gli fosse successo. L'uomo era senza documenti e non si ricordava neanche il proprio nome. Alla fine è eerso che era un camionista. L'uomo aveva lasciato il Tir in autostradaed era sceso a piedi fino alla spiaggia. Dopo le medicazioni è partita la segnalazione alle forze dell'ordine per gli accertaneti di rito.