Ponte ciclopedonale, il via dal 16 marzo: e per gli archi secondari le opere sono ancora in corso

FERMO - Ponte ciclopedonale sul fiume Ete, è fatta. C’è la data dell’inaugurazione che è stata fissata per il prossimo sabato 16 marzo. Si sta procedendo con le ultime operazioni, ma per quel giorno sarà pienamente operativo. L’ha detto il sindaco Paolo Calcinaro che sui social ha avvisato tutti del fatto che «l’opera sarà fruibile per tutti dal 16 marzo data di apertura». Mancano gli archi secondari, ma questi non creano alcun problema per poterlo utilizzare. «Ce ne sarà – ha detto ancora Calcinaro – uno più grande, lato Porto San Giorgio, perpendicolare alla strada e due più piccoli dal lato di Marina Palmense».

Le cronache

La data del 16 marzo 2024 finirà di diritto nelle cronache storiche del territorio, dal momento che sarà il primo giorno in cui si potrà utilizzare quest’opera.

Data storica perché finalmente, dopo discussioni durate decenni, si potrà andare da e per Marina Palmense e da e per Porto San Giorgio, semplicemente a piedi o con la bicicletta. I campeggi di Marina Palmense saranno quindi collegati con la zona sud di Porto San Giorgio, in particolare quella portuale e commerciale, senza per forza dover percorrere la rotatoria di fronte al casello autostradale, con tutti i rischi per la sicurezza soprattutto nei casi in cui il traffico è molto più sostenuto. Già si può vedere in parte, e si comprende l’imponenza dell’opera. L’inaugurazione del ponte, che sarà importante per entrambe le città, arriva, per Marina Palmense, a quasi un anno di distanza dall’inaugurazione di un’altra opera tanto importante quanto attesa: la rotatoria che regola l’incrocio sulla Statale per le direzioni sud-nord e tra Marina Palmense e la strada per Torre di Palme in direzione est-ovest. La rotatoria, per intenderci, che si trova sulla statale all’estremo nord di Marina Palmense; all’estremo sud, invece, il ponte sull’Ete, solo per considerare le due opere. In mezzo il quartiere cresce, soprattutto nella qualità e protezione della costa. A questo proposito, infatti, proseguono spediti i lavori sulle scogliere per tutelare la costa contro l’erosione. Nello specifico le operazioni riguardano la trasformazione di sei scogliere da soffolte a emerse e della risagomatura di quattro di quelle esistenti. Due i milioni del Pnrr ottenuti per la sistemazione.

I commenti

«Una nuova azione per difendere la costa» ha commentato lo stesso Calcinaro, a cui ha fatto eco l’assessore ai Lavori pubblici Ingrid Luciani: «Questo è un intervento che attesta la cura che come amministrazione abbiamo per la difesa della costa. Ringrazio l’ufficio tecnico per il lavoro di coordinamento». «I lavori – ha aggiunto l’assessore Mauro Torresi – stanno rispettando i tempi del programma e riguardano il tratto di costa di Marina Palmense su cui sono stati diversi gli interventi per valorizzare il quartiere e aumentarne l’accoglienza. Un altro cantiere aperto è quello che porterà ad avere la nuova palestra, utile per l’intera città». Quello delle scogliere di Marina Palmense è un intervento che si somma a quanto già fatto in questi anni nell’ambito della difesa costiera e contro l’erosione nella Città di Fermo sia a nord che a sud.

Le aree

Il litorale sud a Marina Palmense, per esempio, dove era già stato eseguito un intervento per proteggere la costa e le infrastrutture con scogliere a mare, sulla base della convenzione sottoscritta nel 2018 fra Comune di Fermo, Regione Marche e Rete Ferroviaria Italiana. A nord, invece, grazie a un partenariato con Edison, erano state realizzate nuove scogliere emerse nella zona Casabianca-Tre Archi.