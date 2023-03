FERMO - Non solo rotatorie, la viabilità della costa fa un altro passo da gigante con il disco verde al nuovo ponte sul Tenna per collegare il casello dell’A14 di Porto Sant’Elpidio alla strada Lungotenna, a sua volta prossima agli interventi per l’ampliamento. È il consigliere regionale Andrea Putzu a rimarcare la soddisfazione dopo le notizie comunicate dall’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli.

Il commento



«Baldelli - dice Putzu - mi ha comunicato che si è concluso l’iter per la progettazione del ponte, un’infrastruttura strategica che ci farà centrare un duplice obiettivo: snellire il traffico sulla Statale Adriatica e migliorare le vie di comunicazione nel territorio». Per Putzu, presidente della II Commissione del Consiglio regionale, «la progettazione è stata possibile grazie ai finanziamenti della Legge regionale 13 approvata nell’estate 2021, che ha visto il mio diretto coinvolgimento in quanto promotore dello stesso atto legislativo. Si prevede uno stanziamento di circa 2,5 milioni». Prossimamente verrà organizzato un incontro tra la Regione e i Comuni di Porto Sant’Elpidio e Fermo per illustrare i dettagli del progetto e per creare le migliori condizioni affinché l’opera venga realizzata in tempi rapidi. Il ponte rappresenta un importante investimento infrastrutturale per Porto Sant’Elpidio e per il Fermano e dovrebbe favorire gli scambi commerciali e lo sviluppo economico.



I particolari



La bretella, come il progetto della strada che dal casello di Civitanova collegherà Bivio Cascinare e quindi la zona industriale nord di Porto Sant’Elpidio, «rappresenta - chiosa Putzu - un ulteriore tassello degli investimenti che il governo regionale sta mettendo in atto per il Fermano grazie all’interessamento del presidente Acquaroli e dell’assessore Baldelli». La Lungotenna rientra fra i progetti per la viabilità accessoria al futuro ospedale di Campiglione che sarà più facilmente raggiungibile dalla costa oltre che con la Mezzina.