Nuovo ponte sull'Ete Firmato l'accordo di programma

FERMO - Nella sede della Provincia di Fermo i rappresentanti del Comune di Fermo e quelli di Porto San Giorgio si sono riuniti in una Conferenza di servizi per la stipula dell’accordo di programma per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Ete Vivo. Con questo atto si ribadisce l’importanza dell’infrastruttura viaria a servizio dei due Comuni, una infrastruttura che facilita una mobilità eco-sostenibile per i cittadini dei due Comuni e per quei turisti che potranno così facilmente spostarsi fra le due aree del porto turistico e quella dell’area turistico/ricettiva di Marina Palmense.Per la presidente della Provincia di Fermo Moira Canigola, questo progetto testimonia la lungimiranza di due sindaci che tengono particolarmente ai loro territori e «che hanno deciso - ha rimarcato nel corso dell’incontro di superare i propri confini collegando un tratto costiero importante per lo sviluppo turistico provinciale. Un sogno questo che sta diventando realtà». Per il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro con oggi si aggiunge un altro tassello verso la realizzazione del ponte dopo di che si andrà avanti nell’iter. «Sono soddisfatto - conclude Calcinaro - per aver utilizzato lo strumento dell’accordo di programma insieme alla Provincia di Fermo perché è stata rilevata la strategicità dell’opera per l’intero territorio provinciale». «Proseguiamo con determinazione - mette in risalto a sua volta Nicola Loira, sindaco di Porto San Giorgio - verso un altro passaggio all’interno di un iter che ci siamo prefissi, riscontrando sempre una grande unità di intenti con la Provincia di Fermo e con il Comune di Fermo. Esprimo soddisfazione per il clima di collaborazione che c’è fra gli enti e gli uffici coinvolti».Le due città ci hanno lavorato insieme e unite per un paio d’anni, e per questo Fermo e Porto San Giorgio sono poi state premiate: la Regione nelle settimane scorse ha infatti concesso il finanziamento di 933.000 euro che le due città avevano chiesto per realizzare il ponte e le annesse ciclabili. Sul tavolo regionale c’erano 4 milioni di euro per la mobilità dolce, nell’ambito del più ampio progetto di ciclovia Adriatica. E Fermo e Porto San Giorgio si sono classificate terze, dietro ai progetti con Comuni capofila Fano e la vicina Pedaso per il ponte che la unirà con Marina di Altidona. I progetti finanziati si riferiscono alle ciclovie lungo la costa. «Era tutto tranne che scontato avere i soldi», aveva commentato al momento del finanziamento il sindaco Calcinaro.