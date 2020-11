Il polo scolastico di via D'Acquisto è realtà, l'inaugurazione fissata al 9 dicembre

FERMO - Il polo scolastico di via D’Acquisto è realtà. Il prossimo 9 dicembre l’apertura ufficiale. In questi giorni è avvenuto il passaggio di consegne della struttura dal Commissario alla Ricostruzione Post Sisma al Comune di Fermo. E sempre in questi giorni ci saranno anche traslochi, pulizie e operazioni di cablaggio internet nel nuovo edificio sorto per le scuole Fracassetti-Capodarco e Betti.





Soddisfatto il sindaco Paolo Calcinaro: «Un momento importantissimo per la nostra comunità e per la nostra città - dice -: un grande lavoro non solo delle ditte ma anche dei nostri Uffici Comunali che ringrazio con tutto il cuore, un momento importante anche per la struttura del Commissario alla Ricostruzione ed i vari Commissari che hanno dato la spinta per questa realizzazione e per le famiglie attuali e future di Fermo: sono veramente lieto».



Il progetto ha dato vita a un immobile articolato in due corpi ad “L”, composto da aule per l’attività didattica, laboratori, un’aula magna da 180 posti, una mensa e una grande palestra per l’attività sportiva, a disposizione anche per la città, un’area con parcheggi e percorsi di collegamento pedonali in sicurezza e carrabili. Nei giorni scorsi sono, infatti, terminate anche le opere di urbanizzazione e la sistemazione della nuova viabilità.

