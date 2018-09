Sgominata la banda che rubava oggetti d'oro nelle case, quattro nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Denunciati per ricettazione aggravata in concorso tre cittadini di nazionalità albanese e una di origini campana. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Fermo, a conclusione di un’attività di polizia giudiziaria mirata all’individuazione di una banda di criminali dediti a furti in private abitazioni, hanno denunciato alla Procura due uomini di origini albanesi di 30 e 25 anni nonché due donne, una di origini albanese di 25 anni e una di origini campane, tutti pregiudicati per reati specifici. I quattro sono staui fermnati e nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti vari monili in oro trafugati in tre abitazioni lo scorso mese di maggio, in un’abitazione sita di Fermo e in altre due in Pollenza (Mc). La refurtiva recuperata ammonta a circa 15mila euro.