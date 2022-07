Stalking e aggressioni: segnalati due mariti violenti

FERMO - Continua il giro di vite contro la violenza di genere. Il questore di Fermo, Rosa Romano, ha firmato due provvedimenti di ammonimento per violenza domestica e atti persecutori. In particolare, un ammonimento per comportamenti violenti sia verbali che fisici da parte di un uomo nei confronti della convivente, anche in presenza di un minore, dovuti ai frequenti stati di alterazione psico-fisica per il troppo alcol. Per questi comportamenti il tribunale per i minorenni delle Marche aveva già emesso nei confronti dell'uomo un provvedimento di allontanamento dall’abitazione familiare.

Mariti violenti, interviene il questore

Il secondo provvedimento, per stalking, nei confronti di un marito per atti violenti di prevaricazione e di controllo ossessivo della vita privata della moglie con controlli continui al telefonino, continui invii di messaggi e telefonate insistenti, seguiti anche da continui controlli sul posto di lavoro. I provvedimenti sono stati notificati in questi giorni dal personale della Divisione Anticrimine, diretta dal vicequestore Francesco Costantini.