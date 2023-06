FERMO - Pistole e documenti falsi nascosti nel controsoffitto del bagno. La Squadra Mobile di Fermo, alcuni giorni fa, seguendo una pista investigativa, ha eseguito una perquisizione in un’abitazione lungo la costa fermana, avendo il fondato sospetto che all’interno dell’appartamento fossero detenute illegalmente armi da fuoco. E il sospetto si è tramutato in realtà.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE

Il sopralluogo



Nella casa, abitata da un cittadino nordafricano, ai poliziotti della Squadra Mobile non è sfuggito il particolare di alcune impronte su una botola del controsoffitto del bagno. L’intuizione si è rivelata corretta, poiché all’interno di tale nascondiglio sono stati rinvenuti tre documenti, specificamente un passaporto, una carta di identità ed una patente di guida, tutti emessi da autorità italiane ed intestati ad altro soggetto nordafricano. L’accurato esame svolto ha permesso di accertare che tutti e tre i documenti erano falsi, seppur di pregevole fattura, volta ad ingannare i controlli. Inoltre i poliziotti della Squadra mobile hanno rinvenuto due pistole, una a salve, riproducente un’arma semiautomatica con caricatore rifornito ed una da softair con il relativo munizionamento. Il cittadino nordafricano presente nell’abitazione, algerino, trentacinquenne, è stato tratto in arresto per detenzione di documenti di identificazione falsi. Arresto che è stato convalidato dall’autorità giudiziaria che ha disposto nei confronti dello straniero le misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nella città rivierasca in cui è stato arrestato.